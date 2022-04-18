Российские фрилансеры в марте лишились основного дохода

Доходы большинства российских фрилансеров за март снизились более чем наполовину, а четверть из них и вовсе почти лишились всего заработка. Об этом свидетельствует опрос соцсети TenChat, появившийся в распоряжении «Газеты.Ru» 18 апреля.

Как выяснилось, больше всего на рынке фриланса, который сейчас переживает затруднения в связи со сложившейся геополитической ситуацией, пострадали фотографы и видеографы (16%), SMM-менеджеры (14%) и коучи (8%). Меньше проблем у графических и веб-дизайнеров, а также аналитиков и психологов.

В прошлом месяце у большинства из самозанятых (70,4%) доходы снизились на 20–50% у 42% опрошенных, потеряли 50–80% заработка 33% респондентов, а 25% остались более чем без 80% дохода.

Из-за сложностей с работой более трети фрилансеров (37%) решили переехать: 21% вернулись в родной город, а 79% пришлось арендовать более дешевые квартиры.

Согласно опросу, в котором приняли участие 11 600 самозанятых россиян, больше других от потери заработка пострадали фрилансеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Приволжья. Более стабильными оказались Южный и Сибирский федеральные округа.

47% из опрошенных респондентов, несмотря ни на что, продолжают искать новые проекты на биржах фриланса, ищут работу через знакомства 45%, еще 8% пытаются восстановить прежний уровень дохода самостоятельно.

Ранее, 11 апреля, рекрутеры назвали сферы деятельности для быстрого трудоустройства в России. Отмечалось, что быстрее всего на сегодняшний день получить работу в сфере торговли — там имеется 56% вакансий для срочного найма сотрудников. Далее с большим отставанием идут сферы HR и подбора персонала (12%), транспорта и логистики (9%), строительства (6%), производства (5%), IT (4%), ресторанов и питания (3%), охраны и безопасности (3%), бытовых услуг (2%).

В феврале бизнес-коуч Марина Кремлева рассказала о людях, которые не смогут работать фрилансерами. По ее словам, если человек делает свою работу из-под палки в офисе, то на фрилансе ситуация только усугубится. Для самонайма важно делать только то, что «зажигает» человека лично.

В сентябре 2021 года эксперты сервиса «СберУслуги», развеивая мифы вокруг фриланса, рассказали «Известям», что сложности с поиском клиентов являются одним из предубеждений о самозанятой работе, так как на данный момент существует множество маркетплейсов услуг, где фрилансеры могут размещать свои профили и получать заказы. Кроме того, клиентов всегда можно найти, запустив так называемое сарафанное радио через друзей и знакомых.