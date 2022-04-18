MTV, Paramount Comedy и Nickelodeon прекратят вещание в РФ с 20 апреля
Телеканалы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD, принадлежащие компании Paramount, прекратят вещание в России с 20 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «Кабельщик».
«В пятницу операторы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля», — говорится в публикации, размещенной 18 апреля.
О планах Paramount приостановить свою деятельность в России стало известно 15 марта. Тогда же компания заявила о намерении пожертвовать $1 млн на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта на Украине.
На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.
В числе прочих о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. Об этих намерениях стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.
22 марта первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.
До этого, 18 марта, концерн «Мосфильм» предложил выпустить в повторный прокат 12 художественных фильмов. Отмечается, что все картины прошли цифровую реставрацию изображения и звука.