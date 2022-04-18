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Более тысячи врачей из ФРГ готовы поехать на Украину для помощи раненым

RND: более 1,1 тыс. врачей из Германии намерены поехать на Украину
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Свыше 1,1 тыс. медиков из Германии захотели отправиться на Украину и в близлежащие страны для оказания помощи больным и раненым. Об этом сообщил в понедельник, 18 апреля, президент объединения Клаус Райнхардт редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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Данные об этом появились после подсчета числа зарегистрированных на онлайн-портале Федеральной медицинской ассоциации ФРГ для поездки в страну.

По словам Райнхардта, Немецкая медицинская ассоциация в настоящее время ведет переговоры с федеральным министерством иностранных дел, министерством здравоохранения и посольствами Украины и соседних стран о том, как можно наиболее оптимально разместить врачей.

Он подчеркнул, что врачам, работающим на украинской территории, должна быть гарантирована безопасность.

«Как только правительство сообщит о необходимости международных гуманитарных миссий, мы сможем найти достаточное количество врачей», — заключил Райнхардт.

Ранее, 2 апреля, корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, что российские военные медики в ходе спецоперации по защите Донбасса стремятся оказать медицинскую помощь всем пострадавшим, в том числе противникам из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 марта сообщалось, что в поселок Фрунзе в Луганской Народной Республике (ЛНР) прибыла группа узконаправленных российских врачей. Специалисты окажут медицинскую помощью местному населению.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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