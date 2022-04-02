Корреспондент «Известий» показал работу военных медиков

Российские военные медики в ходе спецоперации по защите Донбасса стремятся оказать медицинскую помощь всем пострадавшим, в том числе противникам из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 2 марта, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Военные врачи передвигаются по территории боевых действий на специальных бронированных автомобилях. При этом они регулярно попадают под обстрелы со стороны ВСУ и неонацистских группировок, которые не обращают внимание на знаки «красного креста».

По словам медиков, огонь открыли и в тот раз, когда бригада скорой помощи перевозила раненого украинского танкиста, подорвавшегося на растяжке при попытке бегства. К счастью, все обошлось, и полевым хирургам удалось прооперировать пострадавшего.

«Раненого танкиста ВСУ спасли <...> Затем отправили в госпиталь. Мы вызвали вертолет, в течение 40 минут пациент был доставлен с нашего этапа медицинской помощи, на большую землю, в многопрофильное учреждение», — рассказал один из врачей.

Медицинские специалисты ВС РФ не делят людей, которые нуждаются в помощи, на «своих» и «чужих», «солдат» и «гражданских» — лечат всех. «Мне без разницы, кто передо мной, главное, что это человек. Я в первую очередь доктор!» — пояснил начальник госпитального отделения.

Пункты приема пострадавших охраняют зенитно-ракетные комплексы. Как отметил заместитель начальника боевого расчета, это не «современный образец вооружения», однако для защиты от вражеских беспилотников и вертолетов таких мощностей вполне достаточно.

Ранее, 31 марта, журналист «Известий» пообщался с водителями ВС РФ, которые доставляют на передовую продукты, в том числе хлеб, а также боеприпасы для укрепления позиций российских военных.

Накануне, в среду, корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага запечатлел работу передовой группы сил Луганской Народной Республики. На кадрах снято управление дроном.

29 марта Денис Кулага показал изнутри так называемое бронетакси, находясь в населенном пункте Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР). В самой Попасной некоторые дома разбиты — в них базировались украинские националисты, зачистка проводилась точечно.

За день до этого корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу вертолетов Ми-8, прикрывающих перемещение российских военных колонн во время спецоперации по защите Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».