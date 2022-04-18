Финансист опроверг влияние экономических проблем США на Россию

Экономическая взаимозависимость РФ и США за последние годы снизилась до минимального уровня, поэтому экономические проблы США мало влияют на Россию. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

«Сейчас связь между нашими экономиками может быть только косвенной. Такая ситуация, в том числе, — результат санкционной войны, которую США ведут против России», — объяснил он в беседе с агентством «Прайм».

Если в 2008 году ипотечный кризис в Штатах затронул Россию и спровоцировал девальвацию рубля, инфляцию и экономический спад, то в настоящее время, по мнению эксперта, подобный сценарий уже не повторится. Сейчас экономическая обстановка в одной стране если и влияет на другую, то косвенно — через других участников мирового рынка.

«Сейчас корректнее говорить, что санкции Запада против России влияют на рост инфляции в мире и в том числе в США», — подытожил Бадалов.

Ранее в этот же день экономист Переславский заявил, что потенциальное объявление стран Запада о дефолте в России не будет соответствовать реальности и никак не отразится на жизни граждан, поскольку не изменится даже курс рубля.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза (ЕС) и США, а также к массовой безработице. апреля.

Двумя днями ранее корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо рассказал, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и с падением реальных доходов.

Так, рост цен коснулся сырья и товаров, а также топлива и энергоносителей. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов.

12 апреля издание The New York Times со ссылкой на Бюро статистики труда сообщило о росте потребительских цены в США на 8,5% к концу марта. Это самый высокий уровень инфляции с 1981 года.