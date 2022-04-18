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Российские «Искандеры» уничтожили командный пункт бригады ВСУ

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Российские расчеты оперативных тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили командный пункт механизированной бригады ВСУ. Об итогах операции в воскресенье, 18 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Журналист отметил, что местоположение командного пункта удалось выяснить в результате допроса служащего вооруженных сил Украины. После проверки данных расчеты российских «Искандеров» выполнили пуски ракет по указанным координатам. Точным попаданием удалось уничтожить вражеский КП и более 100 членов механизированной бригады.

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«Высокие эксплуатационные характеристики комплекса («Искандер-М») позволили идеально выполнить поставленную задачу. На сегодняшний день мы выполнили уже более 10 боевых пусков, приобрели огромный опыт, который позволит в будущем выполнять поставленные задачи с высоким качеством», — сообщил командир стартовой батареи и добавил, что аналогов российским ракетным комплексам на данный момент нет.

Накануне в минобороны РФ заявили об уничтожении хранилища ГСМ и боеприпасов ВСУ высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье. Российскими ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам.

Тогда же генерал-майор сообщил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области.

16 апреля в МО РФ рассказали об уничтожении российскими военными производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.

Днем ранее оборонное ведомство об усилении ракетных ударов по объектам в Киеве в случае любых атак со стороны «киевского националистического режима».

30 марта МО показало кадры работы расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» после сообщений о том, что с использованием ОТРК были уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского ВСУ в населенном пункте Каменка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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