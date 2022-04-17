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ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов ВСУ

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ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией уничтожено 44 военных объекта Украины. Среди них — в районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники», — сказал он.

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Российскими ракетными войска и артиллерией нанесено поражение 113 объектам.

Ранее в воскресенье генерал-майор заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и районов сосредоточения живой силы противника.

Накануне Конашенков рассказал об уничтожении российскими военными производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.

По данным Министерства обороны РФ, с начала спецоперации уничтожено 136 самолетов, 471 беспилотник, 249 зенитных ракетных комплексов, 2 308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 171 единица специальной военной автомобильной техники.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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