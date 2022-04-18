Пушков назвал мерзостью перфоманс «Большая Мать» в Москве

Российский сенатор Алексей Пушков счел мерзостью перфоманс киевского художника Олега Кулика «Большая Мать» на выставке «Арт-Москва», которая представляет собой издевательскую пародию на «Родину-мать».

«Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать, должен получить официальную оценку. И у него должны быть официальные последствия. Мерзостям человеко-псов не должно быть места на улицах, площадях и в выставочных залах России», — написал он в своем Telegram-канале 18 апреля.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали инцидент.

Несколько лет назад Кулик оказывался в центре внимания, когда голым изображал собаку у московской художественной галереи.

3 апреля стало известно, что Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» на фоне специальной операции РФ.

Месяцем ранее президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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