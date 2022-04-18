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Президент Йемена сложил полномочия из-за давления Саудовской Аравии

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Президент Йемена Абд-Раббу Мансура Хади сложил свои полномочия под давлением со стороны властей Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников.

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«Ранее в этом месяце Саудовская Аравия вынудила президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади уйти в отставку, и с тех пор саудовские власти в фактически держат его под домашним арестом в Эр-Рияде без возможности связаться с ним», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава Республики передал власть руководящему совету, организованному по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде. Временную администрацию призвали начать переговоры с хуситами по вопросам управления страной.

Говоря о процессе отстранения Хади, стороны расходятся в показаниях. Так, одни саудовские чиновники заявляют, что экс-президенту угрожали раскрытием коррупционной деятельности, другие настаивают на отсутствии какого-либо шантажа. Более того, по словам представителя руководящего совета, опальный лидер даже не находится под арестом.

В свою очередь, бывший пресс-секретарь президента Мухтар аль-Рахби заявил, что смещение Абд-Раббу Мансура Хади можно расценивать как нарушение конституции Йемена.

Ранее, 30 марта, Руководство арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией распорядилось о прекращении военной операции на территории Йемена на время переговоров по разрешению конфликта в регионе.

Накануне генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф призвал участников конфликта приостановить боевые действия на время переговоров.

13 марта 2021 года спецпосланник США по Йемену Тим Линдеркинг представил хуситам из движения «Ансар Алла» план по двустороннему прекращению огня и завершению конфликта, однако мятежники отвергли предложение.

В апреле 2020 года арабская коалиция также выступила с гарантией прекращения огня на две недели, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции среди населения Йемена.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.

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