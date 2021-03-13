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Хуситы назвали авантюрой предложение США по прекращению конфликта в Йемене

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Мятежники-хуситы из движения «Ансар Алла» назвали «авантюрой, ведущей к ухудшению ситуации», предложение спецпосланника США по Йемену Тима Лендеркинга по завершению конфликта в этой стране. Об этом в субботу, 13 марта сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на йеменский источник.

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По словам Линдеркинга, США и их союзники на Ближнем Востоке разработали план по прекращению огня, который включает полномасштабное прекращение огня с двух сторон: арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией прекращает авианалеты, а хуситы — запуск беспилотников для ударов по территории королевства.

Также предусматривается начало функционирования международного аэропорта в Сане, который перестал работать с начала военных действий в 2015 году, и разрешение ввозить в Йемен топливо через порт Ходейда на Красном море. Кроме того, США призывают вернуться к переговорам.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которые достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.

16 февраля США исключили хуситов из списка террористических группировок. Решение связали с тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене. В Госдепе США подчеркивали, что лидеры хуситов останутся под санкциями, введенными в связи с действиями, угрожающими безопасности и стабильности Йемена. Россия приветствовала решение американских властей.

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