РФ приветствовала исключение США йеменских мятежников-хуситов из списка террористов

Россия приветствует решение США об исключении движения йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» из списка террористических группировок. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в четверг, 18 февраля.

«Приветствуем решение администрации США пересмотреть решение об включении «Ансар Аллах» в списки иностранных террористических организаций», — сказал он.

Ранее 16 февраля американский минфин сообщил, что исключил это движение из перечня террористических организаций.

«Сегодня, 16 февраля, Государственный департамент США отменил внесение «Ансар Аллы» в санкционные списки, вследствие чего «Ансар Алла» не является заблокированным в рамках введения санкций против мирового терроризма, правил санкций в отношении террористических организаций или президентского указа 13224 в соответствии с поправками», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Теперь американцам не требуется разрешение офиса по контролю за иностранными активами минфина для заключения сделок с этой организацией, если эти действия не связаны с другими находящимися под санкциями лицами или видами деятельности.

Госдеп анонсировал исключение хуситов из списка террористических группировок 12 февраля. Решение связали с тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене. В ведомстве подчеркивали, что лидеры хуситов останутся под санкциями, введенными в связи с действиями, угрожающими безопасности и стабильности Йемена.

Хуситы были включены в число террористических организаций администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Команда нынешнего американского лидера Джо Байдена решила пересмотреть это решение.

В конце января Байден подписал указ об отмене запрета на въезд в Соединенные Штаты граждан из Йемена, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Чада.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией.