У застрелившего сотрудника МЧС пенсионера изымали ружье 15 лет назад

Пенсионер, который застрелил спасателя в подмосковном Одинцове, ранее легально имел оружие, однако у него его изъяли еще 15 лет назад. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что пенсионер постоянно угрожал оружием соседям, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.

При этом соседи забрали заявление из полиции по примирению сторон. Уточняется, что оружие пенсионеру не вернули, оно было утилизировано.

До недавнего времени злоумышленник владел самодельным оружием.

Ранее в этот день житель Одинцово затащил к себе в квартиру стропы страховки промышленного альпиниста и зажал их окнами, не давая тому спуститься. Подозреваемый отказался выйти из квартиры, в результате полиция приняла решение вскрыть дверь.

В этот момент пенсионер выстрелил через дверь и попал в сотрудника МЧС, который помогал правоохранителям. Спасатель скончался. Позже пенсионера задержали.

По факту убийства сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.