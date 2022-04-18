Глава Калининграда прокомментировал риск появления войск НАТО у города

Россия даст ассиметричный ответ на появление войск НАТО в Калининграде. Об этом в интервью «Известиям» завил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Военные НАТО в Калининграде не появятся, так как наша страна тут же даст на это ассиметричный ответ. Поэтому не думаю, что кто-то будет играть с Россией в такие игры. К тому же Балтфлот стоит на страже наших границ, военная техника тоже», — заявил глава субъекта.

По его словам, у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион.

Корабли первой постоянной морской группы Североатлантического альянса (НАТО) вошли в Балтийское море 14 апреля. Там они планируют провести военные учения с союзниками. Речь идет о кораблях группы SNMG1. Ожидается, что остальные суда прибудут позднее в этот день в старый круизный терминал Таллинского порта.

«Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», — говорится в публикации от 14 апреля.

Учения должны начаться на этой неделе.

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«Думаю, у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий»