Украина запросила $50 млрд у МВФ и G7

Украина запросила у стран G7 финансовую поддержку в размере $50 млрд. Об этом 17 апреля заявил советник президента страны по вопросам экономики Олег Устенко, пишет агентство УНН.

«Президент четко сказал, что речь идет примерно о $7 млрд в месяц. Это тот дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать. Почему президент оперирует такой цифрой — если посмотреть, то этого хватит на полгода, примерно около $50 млрд нам необходимо, чтобы забыть об этой проблеме на длительный период времени», — сказал он.

Также, по его словам, рассматривается возможность выпуска облигаций с нулевым купоном.

Ранее в воскресенье Европейская комиссия (ЕК) объявила о выделении Евросоюзом €50 млн в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины. Как уточнили в ЕК, средства будут направлены на решение гуманитарных вопросов, в том числе на предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, предоставление убежищ и др.

Отмечается, что на реализацию проектов на Украине будут направлены €45 млн, на выполнение планов Евросоюза в Молдавии — €5 млн. С учетом этих денег гуманитарная помощь со стороны ЕС для беженцев как на Украине, так и за ее пределами достигла €143 млн.

До этого, 14 апреля, СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Фон дер Ляйен в ответ заявила, что Евросоюз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе.

13 апреля стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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