ЕС выделил €50 млн на дополнительную гуманитарную помощь для Украины

Европейский союз (ЕС) выделил € 50 млн в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины. Об этом говорится в воскресенье, 17 апреля, в заявлении Европейской комиссии (ЕК).

«Еврокомиссия выделила дополнительные 50 млн евро гуманитарного финансирования на поддержку людей», — отмечается в заявлении.

Средства направят на решение самых острых гуманитарных потребностей: предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, предоставлению убежищ, оказание прямой денежной помощи и борьбу с гендерным насилием, уточнили в ЕК.

На реализацию проектов на Украине будут направлены €45 млн. На реализацию планов Евросоюза в Молдавии направят €5 млн.

С учетом этих €50 млн гуманитарная помощь со стороны ЕС для беженцев как на Украине, так и за ее пределами достигла €143 млн. Средства входят в пакет помощи Украине в €1 млрд евро, которую Еврокомиссия пообещала поэтапно выделить на организованной 8-9 апреля совместно с Канадой конференции доноров помощи Украине.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Требование было озвучено на прошлой неделе во время визита фон дер Ляйен в Киев.

Днем ранее стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн. Тем самым первоначальный бюджет будет утроен до €1,5 млрд.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводил военную операцию на Донбассе с 2014 года.

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