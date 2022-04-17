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Global Times: поставляя оружие Киеву, США целенаправленно затягивают конфликт на Украине

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Вашингтон использует Украину как марионетку и толкает ее на обострение конфликта с Россией, поэтому и не прекращает поставлять Киеву оружие. Об этом 16 апреля написал в статье для издания Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин.

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По его мнению, поставка вооружений Украине, особенно тяжелой артиллерии, не помогает мирным переговорам. Напротив, США и НАТО провоцируют Россию на конфликт и пытаются этим втянуть ее в затяжное кровопролитие.

«США будут участвовать в этом конфликте косвенно и активно, чтобы сдерживать развитие России и ослаблять ее военный потенциал», — уверен Чжонпин.

Также США не желают отговаривать НАТО от предоставления военной помощи Украине, «чтобы дать ей возможность стоять впереди и сражаться против России», продолжил он.

Накачка страны вооружением создаст прецедент, подталкивающий конфликт на Украине к «непредсказуемым последствиям», заключил он, добавляет «Газета.Ru».

15 апреля МИД России подтвердил, что разослал всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Несмотря на это, в страну 17 апреля снова прибыла партия оружия и техники в рамках пакета помощи от администрации президента США Джо Байдена.

Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Некоторые страны не только поставляли вооружения Киеву, но и принимал активное участие в подготовке украинской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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