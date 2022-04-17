Прямой эфир

Промышленный альпинист рассказал о спасении от стрелявшего пенсионера в Одинцово

Промышленный альпинист рассказал, как спасся от устроившего стрельбу пенсионера в Одинцово
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Промышленный альпинист Виктор Мирзазанов, стропы которого удерживал вооруженный пожилой мужчина из квартиры в подмосковном Одинцово, просидел в квартире злоумышленника два часа. Об этом он рассказал журналистам 17 апреля.

Неконтролируемый приступ: как можно угодить в психбольницу
Почему ряд экспертов выступает против принятия нового закона о психиатрической помощи

«Стоял, держал это оружие. У меня выбора не было», — рассказал альпинист.

По его словам, когда пенсионер заставил его войти в помещение через окно, он начал говорить странные вещи, кричал на кого-то и угрожал работнику.

Заложник пытался не провоцировать захватчика, и при первой же возможности позвонил в полицию прямо при пенсионере. Спустя два часа он сам выбрался из квартиры и не видел момент, когда мужчина стрелял в правоохранителей и сотрудников МЧС.

Как сообщалось, ранее в воскресенье мужчина затащил к себе в квартиру стропы страховки промышленного альпиниста и зажал их окнами, не давая тому спуститься. Очевидцы инцидента вызвали полицию.

Правоохранители и спасатели начали вскрывать дверь злоумышленника, отказавшегося самостоятельно ее открыть. В этот момент пенсионер застрелил через дверь сотрудника МЧС, забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу из окна. Позже его задержали сотрудники ОМОНа. В МВД подтвердили задержание подозреваемого. По информации источников, разрешения на оружие у мужчины нет. С правонарушителем проводятся следственные действия.

По факту убийства сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022