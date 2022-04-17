Промышленный альпинист рассказал о спасении от стрелявшего пенсионера в Одинцово

Промышленный альпинист Виктор Мирзазанов, стропы которого удерживал вооруженный пожилой мужчина из квартиры в подмосковном Одинцово, просидел в квартире злоумышленника два часа. Об этом он рассказал журналистам 17 апреля.

«Стоял, держал это оружие. У меня выбора не было», — рассказал альпинист.

По его словам, когда пенсионер заставил его войти в помещение через окно, он начал говорить странные вещи, кричал на кого-то и угрожал работнику.

Заложник пытался не провоцировать захватчика, и при первой же возможности позвонил в полицию прямо при пенсионере. Спустя два часа он сам выбрался из квартиры и не видел момент, когда мужчина стрелял в правоохранителей и сотрудников МЧС.

Как сообщалось, ранее в воскресенье мужчина затащил к себе в квартиру стропы страховки промышленного альпиниста и зажал их окнами, не давая тому спуститься. Очевидцы инцидента вызвали полицию.

Правоохранители и спасатели начали вскрывать дверь злоумышленника, отказавшегося самостоятельно ее открыть. В этот момент пенсионер застрелил через дверь сотрудника МЧС, забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу из окна. Позже его задержали сотрудники ОМОНа. В МВД подтвердили задержание подозреваемого. По информации источников, разрешения на оружие у мужчины нет. С правонарушителем проводятся следственные действия.

По факту убийства сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.