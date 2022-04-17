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МВД подтвердило задержание открывшего стрельбу в Одинцово мужчины

МВД подтвердило задержание мужчины, открывшего стрельбу и ранившего спасателя в Одинцово
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В ГУ МВД РФ по Московской области подтвердили задержание мужчины, открывшего стрельбу в Одинцово. Об этом ведомство сообщило 17 апреля.

«Сотрудниками подмосковной полиции задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в городе Одинцово Московской области», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье 80-летний мужчина выстрелил в сотрудника МЧС. По предварительным данным, спасатель скончался.

На видеозаписи с места событий видно, как медики и сотрудники Спецназа выводят из подъезда мужчину.

По информации «Известий», пенсионер сначала атаковал промышленного альпиниста. Он увидел мужчину в окне, затащил стропы страховочного троса и зажал их. В итоге работник оказался подвешен на высоте и не мог спуститься. Свидетели инцидента вызвали полицию и бригаду психиатров.

Когда на место прибыли спасатели и правоохранители, они стали вскрывать дверь в квартиру мужчины, потому что самостоятельно выходить он отказывался. В какой-то момент пенсионер через дверь открыл огонь. Выстрел попал в грудь 38-летнего сотрудника МЧС.

Следователи Подмосковья решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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