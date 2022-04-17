Читатели Daily Mail возмутились из-за постоянных разговоров Джонсона об Украине

Читатели издания Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, упрекнув в слишком частом упоминании Украины.

Критике подверглось пасхальное обращение Джонсона к украинцам, а также его пост в Twitter на украинском языке.

Ряд читателей указали британскому премьеру на то, что он, похоже, забыл, какой страной управляет.

«Вы премьер-министр Великобритании или Украины? Вы последнюю чаще упоминаете», — написал комментатор под ником Ram.

«Он должен был обратиться к нам и извиниться за то, что он всё еще премьер», — считает Man on a Soapbox.

«Прежде всего вы должны думать о своей стране, где семьям приходится бороться из-за повсеместного роста цен», — добавил non2.

Пользователь под ником Christian Rees-Gob, в свою очередь, предположил, что Джонсон не знает, когда украинцы отмечают Пасху, учитывая, что в этом году она приходится на 17 апреля для католиков и на 24-е число — для православных.

В субботу, 16 апреля, британский премьер заявил, что продолжит оказывать военную помощь Киеву на фоне специальной операции России. Об этом он написал по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Премьер-министр Великобритании также отметил комфорт и удобство украинского поезда и украинских железных дорог во время поездки на переговоры.

В начале апреля состоялись телефонные переговоры Джонсона и Зеленского, в ходе которых обсуждались новые санкции против России. В свою очередь, канцелярия британского премьер-министра подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

В России в ответ на санкции Великобритании закрыт въезд для Джонсона, а также глав британского МИДа и минобороны страны.