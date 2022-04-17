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Врач дала советы по борьбе с аллергией на цветение

Врач Логина дала советы, как облегчить проявления аллергии на цветение
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Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина дала советы, как облегчить симптомы аллергии на цветение. Об этом в воскресенье, 17 апреля, она рассказала в беседе с RT.

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Врач пояснила, что в период сезонной аллергии необходимо меньше находиться в зоне цветущих растений, а также носить одежду с длинным рукавом и солнцезащитные очки. Она также добавила, что медицинские маски не защищают от проникновения пыльцы в органы дыхания, поэтому носить их нет необходимости. При этом помочь облегчить симптомы аллергии может респиратор.

Кроме того, Надежда Логина напомнила, что необходимо чаще проводить влажную уборку помещений, где находится человек с аллергией.

«Принять душ сразу после нахождения в зоне цветения, вымыть голову. Потому что пыльца может накапливаться, попадать на постельные принадлежности, собираться за несколько дней, и пациенты будут испытывать дискомфорт не только во время пребывания на улице, в зоне цветения, но и в собственной спальне», — подытожила аллерголог.

Ранее в этот день врач аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова дала советы по борьбе с сезонной аллергией в весенний период.

Врач напомнила, что при симптомах аллергии стоит обратиться к аллергологу. Также она дала стандартные рекомендации, которые могут помочь облегчить протекание аллергии.

По ее словам, необходимо соблюдать гипоаллергенную диету, а также часто принимать душ, носить кепку и защитные очки, менять наволочки каждый день и увлажнять помещение для сна.

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