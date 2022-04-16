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Журналист «Известий» показал сгоревшую в Мариуполе технику ВСУ

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Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 16 апреля показал сгоревшую на заводе Ильича в Мариуполе технику вооруженных сил Украины.

Военные внедорожники, тяжелые грузовики стоят, начиная от проходной предприятия. Один из автомобилей «Урал» упал в подземные лабиринты, которые находятся под землей.

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«Тут с десяток хаммеров, побросали», — отметил журналист.

Он показал сгоревшие броневики, автобусы и легковые автомобили.

Ранее в субботу военный корреспондент «Известий», находящийся в Донбассе, продемонстрировал колонну российской тяжелой техники, которая направляется штурмовать город Попасная. На представленном им видео десятки танков и бронетранспортеров направляются выполнять боевые задачи.

Также журналист представил видео последствий обстрелов вооруженными силами Украины Донецка и Ясиноватой. В результате попадания ракет во дворы жилых домов образовались воронки, упали деревья. Тротуары городов засыпаны стеклом, разбитым взрывной волной.

14 апреля в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Сам завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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