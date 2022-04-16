Эксперты оценили практики цифровой трансформации в сферах экономики

России необходимо взять из мирового опыта цифровизации лучшее и адаптировать к актуальной повестке в стране, обеспечив контроль над инструментами цифровизации для сохранения интеллектуального суверенитета государства. Об этом ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил 16 апреля на международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения – 2022», сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Эксперты осудили мировые практики цифровой трансформации в сферах международных отношений, управления, экономики и образования.

Говоря о новых технологиях, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что пандемия коронавируса повлияла на ускорение их развития, придала «мощный импульс переходу в цифровую сферу многих аспектов повседневной деятельности, включая государственное управление, деловую активность».

В то же время министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков уточнил, что «цифровые технологии за это время стали неотъемлемой частью как образовательного процесса, так и научных исследований, в том числе в рамках программы проектов международного сотрудничества».

Участники конференции также рассмотрели вопросы цифрового права, регулирования криптовалют и майнинга. Так, руководитель Аппарата ассоциации юристов России (АЮР) Елена Спиридонова заявила о важности прав регулирования крипторынка.

«АЮР приветствует развитие цифровой экономики и цифровых расчетов, которые сейчас очень важны как возможность избежать санкционного давления <…> Что же касается неизбежных рисков, связанных с использованием криптовалют, то следует отметить, что незаконно использовать можно любое платежное средство, но это не значит, что его нужно полностью запрещать», — сказала она.

Спиридонова подчеркнула, что необходимо продолжить работу над законодательным регулированием оборота криптовалют.

Ранее, 12 апреля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что заниматься майнингом должны только юрлица, а саму деятельность следует разрешить только в энергоизбыточных регионах. Он подчеркнул, что на данный момент законопроект по легализации криптовалют, подготовленный Минфином, не затрагивает сферу майнинга.

8 апреля Министерство финансов РФ сообщило о доработке и внесении в правительство законопроекта о регулировании цифровых валют. В проекте уточнены и конкретизированы отдельные положения, среди них и касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга. Предусматривается создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.

В ЦБ РФ выступали против легализации криптовалюты. В Минфине считают, что обращение криптовалют в РФ нужно регулировать и облагать налогами, а не запрещать.

В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. В том же месяце ведомство внесло в кабмин соответствующий законопроект.