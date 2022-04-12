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К майнингу в России хотят допустить только юрлица

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Заниматься майнингом должны только юрлица — этот бизнес необходимо регулировать, заявил в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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При этом Аксаков подчеркнул, что на данный момент законопроект по легализации криптовалют, подготовленный Минфином, не затрагивает сферу майнинга.

«Я считаю, что в случае майнинга налогообложение должно быть приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг: нужно ввести НДС и налог на прибыль. При этом майнинг следует разрешить только в энергоизбыточных регионах. Заниматься майнингом должны только юрлица — это должен быть регулируемый бизнес. Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте», — сообщил депутат.

Он уточнил, что законопроект сейчас обсуждается в правительстве. По ожиданиям депутата, документ будет внесен в Госдуму в мае. Пока ЦБ стоит на позиции полного запрета операций с криптовалютами в России, поэтому доработок ожидается много, добавил он.

Тема легализации криптовалют получила новый виток развития в начале 2022 года. Тогда ЦБ опубликовал консультативный доклад, где выступил за полный запрет майнинга и обращения криптовалюты в стране. В ответ на это Минфин РФ разработал законопроект, который предполагает легализацию и регулирование отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Обсуждается сохранение программы льготной ипотеки в июле 2022 года»

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