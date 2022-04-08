Минфин внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют

Министерство финансов РФ доработало и внесло в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. Об этом ведомство сообщило 8 апреля.

«Минфин России доработал проект федерального закона «О цифровой валюте» с учетом ранее поступивших позиций ведомств и направил его в правительство РФ», — сказано в публикации.

В законопроекте Минфина уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта, среди них и касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга.

«Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка», — пояснили в ведомстве.

В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, считая угрозой для российской финансовой системы. В Минфине считают, что обращение криптовалют в РФ нужно регулировать и облагать налогами, а не запрещать.

В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. В том же месяце министерство внесло в правительство соответствующий законопроект.

Минфин рассчитывает, что законодательное регулирование сферы криптовалют в РФ будет введено уже в этом году. В министерстве также прорабатывают вопрос налогообложения доходов от криптовалют.

Министр финансов Антон Силуанов на брифинге 16 февраля выступил за то, чтобы банки и биржи отвечали за идентификацию держателей криптовалют и их регулирование.

В ряде банков поддержали концепцию Минфина и подтвердили, что готовы контролировать оборот цифровых валют. Однако это потребует значительных расходов на создание системы, закупку ПО, увеличение штата сотрудников финмониторинга и т.д., рассказала начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее мнению, внедрение такого функционала займет от шести месяцев до года.

Однако в ЦБ рассказали о значительных рисках вовлечения крипты в оборот финансового сектора. Это может привести к появлению параллельной финансовой системы, оттоку вкладов в цифровые валюты, их использованию для кредитования и т.д., сообщили в регуляторе.