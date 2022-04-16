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Эндокринолог перечислила пагубно влияющие на печень продукты

Эндокринолог Павлова указала на вред трансжиров и рафинированных продуктов для печени
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Пища, богатая трансжирами, а также рафинированные продукты оказывают негативное влияние на здоровье печени. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Она напомнила, что печень помогает перерабатывать жиры и углеводы, а также выводить токсины. Несмотря на ее важную функцию в организме, этот орган практически не требует внимания, однако позаботиться о нем всё же стоит.

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По словам Павловой, губит печень пища, богатая трансжирами, которых очень много в гидрогенизированном растительном масле, фастфуде, заменителях сливочного масла, маргаринах, фритюре. Злоупотребление ими может спровоцировать появление рубцов не печени и сильное снижение ее функций.

«Злоупотребление алкоголем. Тут все понятно — регулярное пьянство ударяет по печени, в конечной стадии приводит к циррозу: отказу функций. <...> Сильно переработанные, рафинированные продукты. Например, сахар, фруктоза. <...> Курение. Вредно само по себе, и очень усугубляет уже полученные повреждения — например, от употребления алкоголя», — написала Павлова в своем Telegram-канале 16 апреля.

Также среди причин усугубления здоровья печени эндокринолог перечислила жировую дистрофию, экстремальные диеты (например, с высоким содержанием жиров) и лекарственный гепатит.

«Некоторое время назад у меня появились такие пациенты. Их печень сильно пострадала от бесконтрольного употребления различных БАДов. Тут важна умеренность и, конечно, надо консультироваться с доктором, если вы принимаете что-то сверх обычных поливитаминов», — предупредила медик.

Накануне врач-диетолог, нутрициолог Марина Макиша порекомендовала включить в рацион томатную пасту и нежирные сорта творога для защиты печени. Так, томатная паста содержит антиоксидант ликопин, необходимый для восстановления клеток печени, а творог — аминокислоту метионин, которая способствует ускорению обмена веществ, быстрому похудению.

Соблюдение данных рекомендаций не отменяет необходимости консультации специалиста.

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