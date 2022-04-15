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Врач назвала продукты для восстановления работы печени

Диетолог Макиша: томатная паста и творог защищают печень от негативных воздействий
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Для защиты печени необходимо включить в радион два продукта: томатную пасту и нежирные сорта творога. Об этом сообщила в пятницу, 15 апреля, врач-диетолог, нутрициолог Марина Макиша.

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Специалист рассказала, что фастфуд, сладкое и алкоголь отрицательно сказываются на печени. В случае если человек злоупотребляет этими продуктами, весь поток глюкозы из быстрых углеводов попадает сразу в печень и только там превращается в жирные кислоты. После такого организм не справляется с переработкой части сахаров, и впоследствии развивается жировая болезнь.

Как рассказала Макиша «Москве 24», томатная паста содержит ликопин — это антиоксидант, который очень важен для восстановления клеток печени, даже в случае приема алкоголя, а в твороге содержится аминокислота метионин, которая способствует ускорению обмена веществ, быстрому похудению. Благодаря этому веществу происходит восстановление клеток печени.

Следование данные советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

Ранее, 14 апреля, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие продукты вызывают опасную болезнь печени. К таким продуктам питания она отнесла фрукты с высоким содержанием сахара, фастфуд, копчености и жирная пища. По ее словам, они могут спровоцировать развитие нежировой болезни печени.

Если же регулярно съедать более 200 г сладких фруктов в день, то в организм поступит большое количество фруктозы, которая отложится в печени. В результате может возникнуть неалкогольная жировая болезнь органа. Кроме того, заболевание может развиваться из-за употребления в пищу продуктов промышленной переработки, указала эксперт.

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