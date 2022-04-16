Байден нарушил обещание не бурить скважины на федеральных землях США

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение возобновить добычу энергоносителей на государственной земле, вопреки предвыборному обещанию демократа не делать этого. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает агентство Reuters.

В публикации отмечается, что американский лидер, по видимому, решил пересмотреть изначальный план по борьбе с изменением климата, согласно которому правительство должно было сдавать в аренду меньше акров земли для бурения, а также взимать более высокую плату с нефтегазовых компаний и регулярно отслеживать изменения в экологической обстановке.

Решение возобновить бурение нефтяных и газовых скважин на государственной земле подверглось резкой критике со стороны экоактивистов.

В свою очередь, работники энергетической отрасли положительно оценили идею Вашингтона, однако отметили, что для преодоления кризиса этого недостаточно.

12 апреля в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

При этом 9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

5 апреля президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли заявил, что у США возникнут серьезные проблемы, если страна не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы.

В этот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил «Известиям», что продажа нефти из стратегических резервов (SPR) США, несмотря на объем, по-прежнему остается временной мерой и не способна решить структурную проблему недоинвестирования нефтяной добычи.

В рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) США минэнерго страны объявило 1 апреля о первых двух продажах: в мае запланировано к выпуску 20 млн баррелей, с мая по июль — 70 млн баррелей, а оставшиеся 90 млн баррелей — в период с августа по октябрь 2022 года.

Хранилища нефти, находящиеся в четырех соляных пещерах в штатах Техас и Луизиана, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти.

31 марта президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских автозаправках стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода, что означает временный рост предложения на 1 млн б/с. Эта мера позволит Штатам получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.