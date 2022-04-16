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Байден нарушил обещание не бурить скважины на федеральных землях США

Reuters: США возобновят бурение нефтяных и газовых скважин на государственной земле
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Администрация президента США Джо Байдена приняла решение возобновить добычу энергоносителей на государственной земле, вопреки предвыборному обещанию демократа не делать этого. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает агентство Reuters.

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В публикации отмечается, что американский лидер, по видимому, решил пересмотреть изначальный план по борьбе с изменением климата, согласно которому правительство должно было сдавать в аренду меньше акров земли для бурения, а также взимать более высокую плату с нефтегазовых компаний и регулярно отслеживать изменения в экологической обстановке.

Решение возобновить бурение нефтяных и газовых скважин на государственной земле подверглось резкой критике со стороны экоактивистов.

В свою очередь, работники энергетической отрасли положительно оценили идею Вашингтона, однако отметили, что для преодоления кризиса этого недостаточно.

12 апреля в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

При этом 9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

5 апреля президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли заявил, что у США возникнут серьезные проблемы, если страна не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы.

В этот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил «Известиям», что продажа нефти из стратегических резервов (SPR) США, несмотря на объем, по-прежнему остается временной мерой и не способна решить структурную проблему недоинвестирования нефтяной добычи.

В рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) США минэнерго страны объявило 1 апреля о первых двух продажах: в мае запланировано к выпуску 20 млн баррелей, с мая по июль — 70 млн баррелей, а оставшиеся 90 млн баррелей — в период с августа по октябрь 2022 года.

Хранилища нефти, находящиеся в четырех соляных пещерах в штатах Техас и Луизиана, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти.

31 марта президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских автозаправках стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода, что означает временный рост предложения на 1 млн б/с. Эта мера позволит Штатам получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

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