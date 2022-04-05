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Американский эксперт спрогнозировал нефтяной кризис в США

Американский эксперт Макнелли предупредил о предстоящем нефтяном кризисе в США
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У США возникнут серьезные проблемы, если страна не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы. Об этом заявил президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли, сообщает Fox News.

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Комментируя заявление президента США Джо Байдена о высвобождении нефти из резервов, он сказал, что решение не будет способствовать снижению цен на бензин.

Также Макнелли подчеркнул, что для решения проблемы роста цен на бензин в Соединенных Штатах одного миллиона баррелей в день, которые будут черпать из хранилища, не хватит, а стоимость американского топлива определяется на основе мировых цен на нефть.

Он добавил, что США в случае невосполнения запасов станут еще более уязвимыми при взлете цен — как это всегда бывает при перебоях, вызванных геополитическими причинами.

Накануне независимый промышленный эксперт, экономист Леонид Хазанов в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения об увеличении США поставок нефти из России. По его словам, в настоящее время в Соединенных Штатах складывается очень плохая ситуация в экономике. Цены на бензин подскочили на 70%, а цены на продукты питания достигли 40-летнего максимума.

По его словам, в сложившихся условиях администрации Байдена не оставалось ничего другого, как распечатать стратегические запасы нефти.

В тот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил «Известиям», что продажа нефти из стратегических резервов (SPR) США, несмотря на объем, по-прежнему остается временной мерой и не способна решить структурную проблему недоинвестирования нефтяной добычи.

В рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) США минэнерго страны объявило 1 апреля о первых двух продажах: в мае запланировано к выпуску 20 млн баррелей, с мая по июль — 70 млн баррелей, а оставшиеся 90 млн баррелей — в период с августа по октябрь 2022 года. Ведомство должно получить заявки на продажи не позднее 12 апреля и заключать контракты не позднее 21 апреля. Продажи с мая по июль пройдут с площадок SPR: до 20,5 млн баррелей — с Big Hill, до 21,5 млн баррелей — с West Hackberry, до 18 млн баррелей — с Bryan Mound, до 10 млн баррелей — с Bayou Choctaw.

Хранилища нефти, находящиеся в четырех соляных пещерах в штатах Техас и Луизиана, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти.

31 марта президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских автозаправках стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода, что означает временный рост предложения на 1 млн б/с, передает НСН. Эта мера позволит Штатам получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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