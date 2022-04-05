Американский эксперт спрогнозировал нефтяной кризис в США

У США возникнут серьезные проблемы, если страна не сможет эффективно пополнять распечатанные нефтяные резервы. Об этом заявил президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли, сообщает Fox News.

Комментируя заявление президента США Джо Байдена о высвобождении нефти из резервов, он сказал, что решение не будет способствовать снижению цен на бензин.

Также Макнелли подчеркнул, что для решения проблемы роста цен на бензин в Соединенных Штатах одного миллиона баррелей в день, которые будут черпать из хранилища, не хватит, а стоимость американского топлива определяется на основе мировых цен на нефть.

Он добавил, что США в случае невосполнения запасов станут еще более уязвимыми при взлете цен — как это всегда бывает при перебоях, вызванных геополитическими причинами.

Накануне независимый промышленный эксперт, экономист Леонид Хазанов в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения об увеличении США поставок нефти из России. По его словам, в настоящее время в Соединенных Штатах складывается очень плохая ситуация в экономике. Цены на бензин подскочили на 70%, а цены на продукты питания достигли 40-летнего максимума.

По его словам, в сложившихся условиях администрации Байдена не оставалось ничего другого, как распечатать стратегические запасы нефти.

В тот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил «Известиям», что продажа нефти из стратегических резервов (SPR) США, несмотря на объем, по-прежнему остается временной мерой и не способна решить структурную проблему недоинвестирования нефтяной добычи.

В рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) США минэнерго страны объявило 1 апреля о первых двух продажах: в мае запланировано к выпуску 20 млн баррелей, с мая по июль — 70 млн баррелей, а оставшиеся 90 млн баррелей — в период с августа по октябрь 2022 года. Ведомство должно получить заявки на продажи не позднее 12 апреля и заключать контракты не позднее 21 апреля. Продажи с мая по июль пройдут с площадок SPR: до 20,5 млн баррелей — с Big Hill, до 21,5 млн баррелей — с West Hackberry, до 18 млн баррелей — с Bryan Mound, до 10 млн баррелей — с Bayou Choctaw.

Хранилища нефти, находящиеся в четырех соляных пещерах в штатах Техас и Луизиана, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти.

31 марта президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских автозаправках стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода, что означает временный рост предложения на 1 млн б/с, передает НСН. Эта мера позволит Штатам получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».