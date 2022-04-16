Россиянам предложили инвестировать в Lego

Отдельные серии конструкторов Lego могут приносить сотни процентов доходности в рамках одного года. Об этом 16 апреля сообщил агентству «Прайм» преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Виктор Дорохов.

По его словам, самые ликвидные и доходные конструкторы — большие коллекционные наборы, в особенности, — модульные здания.

«Пример тому — набор 10260 «Ресторанчик в центре»: этот конструктор в начале 2021 года можно было приобрести за 10-12 тыс. рублей. На данный момент стоимость данного набора на вторичном рынке варьируется от 43 до 70 тыс. рублей в зависимости от продавца и магазина, и это типичная история для таких наборов», — рассказал Дорохов.

Руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики РУДН Софья Главина, в свою очередь, перечислила критерии для выбора оптимального набора конструктора для инвестиции.

«Главный подход для инвесторов — покупать наборы, которые соответствуют определенным критериям и которые снимаются с производства, что можно отследить по статусу «Retiring soon» на официальном сайте производителя», — объяснила она.

В частности, по ее словам, серия должна иметь ликвидность на вторичном рынке, конструкция набора должна быть в масштабе Lego города (Lego City), в наборе должны быть редкие и уникальные детали. Чем меньше наклеек, тем лучше — желательно, чтобы их вообще не было. И, наконец, — наличие редких и уникальных мини-фигурок является одним из важнейших преимуществ.

«Cерии, за которыми следует наблюдать в первую очередь — Creator Expert, Harry Potter, Ideas, Star Wars. Удачно выбранный набор этих серий может потенциально приносить доходность от 50% и выше», — считает Главина.

Ранее, 12 апреля, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал «Известиям», что россиянам следует присмотреться к инвестициям в малые и средние импортозамещающие предприятия, которые могут быть крайне выгодными и в краткосрочной перспективе вдвое приумножить вложения инвестора.