Россиянам посоветовали инвестировать в импортозамещающий малый и средний бизнес

Жителям России следует присмотреться к инвестициям в малые и средние импортозамещающие предприятия, которые могут быть крайне выгодными и в краткосрочной перспективе вдвое приумножить вложения инвестора. Об этом рассказал «Известиям» президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков во вторник, 12 апреля.

Он напомнил, что российская экономика 30 лет шла по пути интеграции с мировой, причем по большей части с западной. Поэтому зависимость от комплектующих или расходных материалов в некоторых областях реального сектора достаточно высока. Например, Горьковский завод закупает 13 тыс. наименований материалов и комплектующих, Магнитогорский металлургический комбинат — почти 4 тыс. наименований, производители мясной продукции, такие как «Черкизово», — почти 1 тыс. наименований, сказал эксперт.

«Очевидно, что часть недостающих компонентов может быть произведена в России — просто до этого никто не ставил такой задачи. И, как показывает практика, импортозамещение при относительно небольшом объеме заказа быстрее всего на практике реализует малый бизнес. Предприятия, которые смогут восполнить возникший на рынке дефицит технологических решений, материалов, запчастей, смогут вырасти кратно. Своевременное вложение накоплений в такого рода предприятия смогут быть крайне выгодной инвестицией», — считает Кулаков.

По его словам, вложения в производственный сегмент могут быть не такими высокорентабельными — от 10 до 15%, но в долгосрочной перспективе они создают стабильный доход.

«Кроме того, реальное производство — это недвижимость, станки, оборудование. Всё это имеет стоимость и определенную ликвидность, что отчасти защищает интересы инвестора», — объяснил он.

Более рентабельными, по словам президента ассоциации оценщиков, в наших условиях могут быть вложения в IT-отрасль, программные решения.

«Тут в краткосрочной перспективе доходность может быть весьма высокой, до 100%. Но поскольку товаром является интеллектуальная собственность, то вложения более рискованны и ничем не защищены», — отметил он.

Ограничительным условием для такого рода инвестиций может и должна стать профессиональная компетенция инвестора, предупреждает эксперт.

«Инженер-строитель может вложить накопления в предприятие по производству строительных материалов, а инженер-станкостроитель — в производство запчастей для автопрома. В таком случае специалисты, не будучи профессиональными инвесторами, могут оценить востребованность продукции, ее качество и себестоимость. Это, можно сказать, обоюдоострая рекомендация: если частному лицу предлагается вложится в развитие предприятия, специфику которого он не понимает, то очень легко потерять средства», — предостерег специалист.

Надо учитывать тот факт, что малые предприятия — не публичные компании. И вкладывать средства в их развитие стоит только тогда, когда инвестор становится совладельцем предприятия, рекомендовал Кулаков.

«Если предлагается вложить средства без этого условия, то при меньшей доходности правильнее инвестировать в ценные бумаги проверенных эмитентов», — посоветовал он.

Ранее в этот же день глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» после совещания по развитию парфюмерно-промышленной отрасли на фабрике «Свобода» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Так, министр рассказал о работе над государственно-информационной системой промышленности, которая представляет собой информационную площадку по интеграции участников рынка, направленную на помощь отечественным производителям компонентов, готовой продукции и регуляторам эффективнее взаимодействовать друг с другом.

Мантуров подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

Министр подчеркнул, что одним из наиболее сильно развившихся в условиях западных санкций отраслей российской экономики являются области сельскохозяйственного машиностроения, сфера создания оборудования для нефтегазовой отрасли и парфюмерная промышленность. Это связанно с комплексностью отраслей, заключил он.