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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 16 апреля

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В субботу, 16 апреля, москвичей ожидает облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +2…+4 градуса, ночью столбики термометров покажут 0…+2 градуса.

В Подмосковье в дневные часы будет 2–10 градусов тепла, в ночное время похолодает до 2 градусов ниже нуля.

Днем ожидается ветер восточной четверти со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью — ветер северо-восточный со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 745–751 мм ртутного столба.

Ранее, 15 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в предстоящую субботу, 16 апреля, в Москве вновь ожидается снегопад, в результате чего образуется снежный покров до 5 см.

По его словам, в субботу в столице ожидается сильный ветер, а в воскресенье — заморозки и гололед.

8 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.

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