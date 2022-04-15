Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили москвичей о снегопаде в выходные

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В предстоящую субботу, 16 апреля, в Москве вновь ожидается снегопад, в результате чего образуется снежный покров до 5 см. Об этом 15 апреля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

Так, в субботу в столице ожидается сильный ветер, а в воскресенье — заморозки и гололед.

«Впереди нас ждет очень сложная и неприятная погода, возврат зимы. С Запада надвигается теплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию. В Москве в районе 15:00 начнется небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать как из ведра. <...> Дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6–7 часов утра будут идти вперемешку с мокрым снегом», — цитирует Тишковца «РИА Новости».

В субботу дожди перейдут в мокрый снег. Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров толщиной до 3–5 см.

«Завтра москвичи проснутся и обнаружат за окном белое покрывало», — отметил Тишковец.

По словам синоптика, ночью ожидается +4...+6 градусов, а днем — +3...+5 градусов. Вечером температура начнет понижаться. Также в субботу ожидается штормовой ветер до 17 м/с.

«В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус 1–2 градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными. Снежные заряды продержатся до конца выходных», — подытожил синоптик.

8 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022