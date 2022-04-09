Вильфанд предупредил о предстоящих заморозках в Москве в апреле и мае

В Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«У меня часто спрашивают: «Ну всё, пришла весна, значит, заморозков больше не будет?» Это ошибка. Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Нужно готовиться», — подчеркнул он.

По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.

«Не стоит забывать, что это весна в московском исполнении, и заморозки для нее характерны», — добавил Вильфанд.

Отмечается, что иногда заморозки бывают даже в июне.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что похолодание в столичном регионе начнется в ночь на субботу и все выходные будут идти дожди. Также в апреле еще ожидаются заморозки.

Ранее в пятницу Вильфанд рассказал, что днем в Москве установилась погода, характерная для второй половины мая. Метеоролог уточнил, что потепление было вызвано приходом воздушных масс из Средней Азии и с севера Африки. Однако затем температура понизится.