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Синоптик предупредил об апрельских заморозках в столичном регионе

Синоптик Леус предупредил об апрельских заморозках в столичном регионе
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Похолодание в столичном регионе начнется в ночь на субботу, и все выходные будут идти дожди. Также в апреле еще ожидаются заморозки. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в пятницу, 8 апреля.

«Циклоны будут сменять друг друга без перерыва и погода соответственно будет резко меняться. Также в апреле стоит ждать еще заморозков», — сказал синоптик в беседе с Lenta.Ru

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Он отметил, что уже в пятницу ночью через центральную часть eвропейской России пройдет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями, которые местами будут носить ливневый характер.

Леус уточнил, что 9 апреля отметка ртутного столбика будет не выше +8-13. Однако такая температура все равно будет превышать норму.

«Такая погода задержится в столичном регионе на субботу и воскресенье. То есть будут кратковременные дожди и довольно высокая температура», — добавил метеоролог.

Ранее в это день в столичном главке МЧС предупредили, что погода в Москве резко ухудшится к вечеру пятницы. В городе ожидается ветер с порывами до 18 м/с, возможен дождь, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что днем в Москве установилась погода, характерная для второй половины мая. Метеоролог уточнил, что потепление было вызвано приходом воздушных масс из Средней Азии и с севера Африки. Однако затем температура понизится.

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