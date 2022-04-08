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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

МЧС: в Москве ожидаются сильный ветер и дождь
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Погода в Москве резко ухудшится к вечеру пятницы, 8 апреля. Об этом предупредили в столичном главке МЧС.

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«По прогнозам синоптиков, после 15:00 и до конца суток в столице ожидается ветер с порывами до 18 м/с, возможен дождь», — говорится в сообщении.

Водителей просят снижать скорость и избегать резких маневров.

Также всех москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что днем в Москве установилась погода, характерная для второй половины мая. Метеоролог уточнил, что потепление было вызвано приходом воздушных масс из Средней Азии и с севера Африки. Однако затем температура понизится.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 апреля, а также в первой половине следующей недели ожидается +9...+12 градусов. Это на 3–4 градуса выше нормы, добавил Вильфанд. В целом, по его словам, погода будет облачная, без сильных осадков. Кратковременные дожди возможны в выходные.

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