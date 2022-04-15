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В Германии премьера Албании сняли с рейса из-за отказа надеть маску

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Премьер-министра Албании Эди Раму сняли с рейса Франкфурт-на-Майне – Детройт, потому что он отказался в период пандемии надевать защитную маску. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал северомакедонский портал МКД.мк.

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По информации портала, ЧП случилось в аэропорту Франкфурта-на-Майне еще в декабре 2021 года, когда Рама ожидал вылета в Детройт.

Отмечается, что экипаж вместе с командиром самолета настаивали на том, чтобы премьер летел по установленным эпидемиологическим правилам, но тот твердо стоял на своем. В итоге, как рассказали пассажиры, ставшие свидетелями данного инцидента, на место приехал наряд полиции, который поспособствовал снятию с борта албанского политика вместе с сопровождающими его 10 членами делегации.

В итоге Рама все-таки согласился с требованиями властей после переговоров с представителем немецкого МИДа. Конфликт был урегулирован, и вся делегация вылетела в Детройт другим рейсом.

Во время пандемии было зафиксировано немало случаев, когда пассажиры, иногда и знаменитые люди, устраивали скандалы из-за отказа надевать маску на воздушном судне.

Так, 18 января балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надеть маску. Знаменитость возвращалась с Мальдивских островов в Москву. Балерину не устроило требование надеть маску, которое сейчас является обязательным на всех авиарейсах.

23 января полиция сообщила о том, что туляка сняли с рейса Сочи–Пулково за отказ надеть медицинскую маску и перепалку с экипажем воздушного судна. Командиром экипажа было принято решение отстранить пассажира от полета и вызвать полицию.

17 января стало известно, что жителя Урала сняли с рейса авиакомпании «Победа» по той же причине. Сообщалось, что он вместе с женой намеревался вылететь из Сочи в Екатеринбург. Перед взлетом из-за нежелания соблюдать правила и надевать маску он устроил скандал с бортпроводниками.

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