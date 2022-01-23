Жителя Тулы сняли с рейса в аэропорту Сочи за отказ надеть маску

Жителя Тулы сняли с рейса Сочи–Пулково за отказ надеть медицинскую маску и перепалку с экипажем воздушного судна. Командиром экипажа было принято решение отстранить пассажира от полета и вызвать полицию, сообщили «Известиям» 23 января в пресс-службе МВД региона.

«Диспетчер авиационной безопасности сообщил в полицию, что при посадке на борт самолета один из пассажиров, разговаривавший по телефону, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не нарушать общественный порядок вступил с ними в словесную перепалку. А на просьбу бортпроводников надеть медицинскую маску ответил отказом», — рассказали в ведомстве.

Полицейские доставили 36-летнего нарушителя в дежурную часть аэропорта Сочи. В отношении мужчины составили два административных протокола по ч. 1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») и по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).

Материалы передали в суд Адлерского района для принятия решения.

В середине декабря в Приволжском федеральном округе за отказ пользоваться средствами индивидуальной защиты сняли с рейса пассажира, летевшего из Ульяновска в Москву. Находясь на борту самолета, мужчина вел себя агрессивно, оскорблял членов экипажа и отказывался надеть маску. Отмечалось, что пассажир находился в неадекватном состоянии.

В отношении гражданина составили протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и употребление наркотических средств.