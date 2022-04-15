Пожар в шахте под Оренбургом ликвидирован

Пожар в шахте в забое горно-обогатительного комбината в Оренбургской области ликвидирован. Эвакуация людей завершена. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

«В 21:55 (19:55 мск) была полная ликвидация возгорания на площади 4 кв. метра. Ни погибших, ни пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

Об инциденте стало известно ранее 15 апреля. По данным «Известий», ЧП случилось на 1215-м горизонте. Спасателям удалось вывести 400 горняков.

Региональная прокуратура начала проверку по факту возгорания погрузочно-доставочной машины в шахте. Причины и последствия инцидента устанавливаются.

7 апреля произошел пожар на руднике в Мурманской области. В результате были эвакуированы более 110 горняков.