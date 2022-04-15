Прокуратура начала проверку по факту пожара в шахте под Оренбургом

Прокуратура начала проверку после возгорания погрузочно-доставочной машины в шахте горного комбината в забое горно-обогатительного комбината в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 15 апреля.

«Гайским межрайонным прокурором Алексеем Максимовым организована проверка причин и условий, способствующих происшествию. Пострадавших на данный момент нет. Прокурор осуществляет контроль за процессом и устранением причин и последствий», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. По данным «Известий», ЧП случилось на 1215-м горизонте. Спасателям удалось вывести 400 горняков, пожар ликвидирован.