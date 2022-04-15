Wikimedia Foundation грозят миллионные штрафы из-за неудаления фейков

Мировой суд зарегистрировал два административных протокола в отношении некоммерческого фонда Wikimedia Foundation Inc. (управляет инфраструктурой, на которой работает «Википедия»). Об этом 15 апреля в суде сообщили «Интерфаксу».

Претензии к ресурсу связаны с отказом удалить недостоверную информацию о спецоперации по защите Донбасса. Фонду грозит штраф на сумму до 8 млн рублей.

5 апреля Роскомнадзор направил «Википедии» требования об удалении недостоверной информации о военной операции России. Также ведомство указало на то, что администрация интернет-ресурса игнорирует требования об удалении недостоверных материалов.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с «Известиями» сказал, что портал обязан соблюдать российское законодательство, как и другие платформы. Он подчеркнул, что Роскомнадзор не делает мгновенных блокировок ресурсов, он высылает протоколы, в которых указывает на нарушения и дает сроки на их устранение.

2 и 29 марта «Википедии» также было направлено требование удалить фейки о событиях на Украине. Как заявили тогда в Роскомнадзор, при неисполнении владельцу интернет-ресурса может грозить штраф до 4 млн рублей.

Ведомство считает, что авторы статей специально дезинформируют пользователей ресурса «откровенно ложной информацией», продвигая исключительно антироссийскую интерпретацию событий, а сам ресурс стал новой линией постоянных информационных атак на россиян.

По требованию Генпрокуратуры на территории России был заблокирован целый ряд сайтов российских и зарубежных СМИ, а также других ресурсов, в которых надзорное ведомство обнаружило недостоверную информацию о спецоперации. Так, под блокировку попали Bild, Delfi, News.Google, Facebook, Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской), The Moscow Times и др. Кроме того, 15 апреля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».