Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI

Роскомнадзор 15 апреля заблокировал сайт французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) по требованию Генеральной прокуратуры РФ за распространение недостоверной общественно значимой информации.

Доступ ограничен к одной из страниц сайта, однако из-за того, что платформа использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта.

Ранее в этот день ведомство также заблокировало в России сайт русской службы The Moscow Times.

9 апреля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Холод». Отмечалось, что на ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.

До этого, 28 марта, «Новая газета» объявила о приостановке выпуска бумажной и электронной версий издания до окончания специальной операции. Ранее в тот день Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».