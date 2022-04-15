Издание The Moscow Times сообщило о блокировке своего сайта в России

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал в России сайт русской службы The Moscow Times. Об этом издание сообщает в пятницу, 15 апреля.

«Российские операторы связи начали блокировать сайт русской службы Moscow Times. На момент написания материала сайт перестал открываться у пользователей «Ростелекома» и региональных провайдеров, у части пользователей МТС, «Билайна», «Дом Ру» и других провайдеров», — говорится в сообщении.

По информации издания, сайт русской службы The Moscow Times блокируется на основании решения прокуратуры от 12 апреля, связанного с материалами о спецоперации РФ по защите Донбасса.

9 апреля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Холод». Отмечается, что на указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.

Роскомнадзор напомнил, что за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность (ст. 207.3 УК РФ).

До этого, 28 марта, «Новая газета» объявила о приостановке выпуска бумажной и электронной версий издания до окончания специальной операции РФ по защите Донбасса. Ранее в этот день Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

4 марта российский президент Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

В тот же день стало известно об ограничении доступа к сайту издания Meduza (признано в России СМИ-иноагентом). В то же время совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Кроме того, «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявил о временной приостановке работы телеканала. 1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» по причине того, что данные ресурсы публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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