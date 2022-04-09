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Роскомнадзор ограничил доступ к изданию «Холод»

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Доступ к сайту издания «Холод» ограничен Роскомнадзором. Об этом в ведомстве заявили 9 апреля.

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«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу holod.media», — цитирует «РИА Новости» сообщение службы.

Отмечается, что на указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.

Роскомнадзор напомнил, что за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность (ст. 207.3 УК РФ).

До этого, 28 марта, «Новая газета» объявила о приостановке выпуска бумажной и электронной версий издания до окончания специальной операции РФ по защите Донбасса. Ранее в этот день Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

Лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» полковник ВДВ Франц Клинцевич в беседе с «Известиями» 3 марта поддержал данную инициативу. Запад, по его словам, сплотился и ведет против РФ гибридную войну, в том числе экономическо-финансовую и информационную. Появляется огромное количество фейков, в таких условиях Россия вынуждена действовать жестче и решительнее.

Тогда же стало известно об ограничении доступа к сайту издания Meduza (признано в России СМИ-иноагентом). В то же время совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Кроме того, «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявил о временной приостановке работы телеканала. 1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» по причине того, что данные ресурсы публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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