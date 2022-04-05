Роскомнадзор вновь потребовал от «Википедии» удалить недостоверные материалы

Роскомнадзор направил «Википедии» новые требования об удалении недостоверной информации о военной операции России. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщается на сайте ведомства.

«В последнее время на «Википедии» стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. 4 апреля Роскомнадзор на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ направил администрации Википедии требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации», — говорится в публикации.

Кроме того, в Роскомнадзоре добавили, что администрация интернет-ресурса игнорирует требования об удалении недостоверных материалов. Ранее, 2 и 29 марта, «Википедии» уже направлялось требование удалить фейки о событиях на Украине, но они до сих пор не выполнены. В ведомстве напомнили, что владельцу интернет-ресурса в таком случае грозит штраф до 4 млн рублей.

Роскомнадзор считает, что авторы статей специально дезинформируют пользователей ресурса «откровенно ложной информацией», продвигая исключительно антироссийскую интерпретацию событий, а сама «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян.

По требованию Генпрокуратуры на территории РФ был заблокирован целый ряд сайтов российских и зарубежных СМИ, а также других ресурсов, в которых надзорное ведомство обнаружило недостоверную информацию о спецоперации. Так, под блокировку попали немецкое издание Bild, сети новостных порталов литовской версии Delfi, сервисы News.Google, Facebook, Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и др.

1 марта директор Лиги безопасного интернета, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина сказала, что в Сети появилось около 1,3 млн фейковых публикаций о событиях на Украине и в Донбассе.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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