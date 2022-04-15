В Общественной палате указали на значимость заявлений жены Медведчука

Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в пятницу, 15 апреля, в беседе с «Известиями» оценил важность заявлений супруги главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

«Мы пишем историю для будущего, мы фиксируем всё то, что творят украинские деятели, для того чтобы сохранить правду. Такие мероприятия [как пресс-конференция Марченко] нужны. <…> Было бы правильно, чтобы какие-то внешние силы задали вопросы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, например, о необходимости публичного процесса, публичных процедур над Медведчуком», — указал он.

При этом, по словам Малькевича, если Киев пойдет на такой шаг, значит, Медведчук подвергался не только пыткам и психологическому воздействию, но и медикаментозному влиянию психотропных средств.

«Пиар-команде Зеленского хотелось бы, чтобы под камеры «раскаявшийся» Медведчук давал показания о заговоре, о том, что вся его партия находится на содержании Кремля. Потом бы он дал показания на [экс-президента Петра] Порошенко и на всех неугодных Зеленскому людей. Но мы понимаем, что для этого его должны не просто пытать, но и сломить его волю при помощи специальных медикаментов, тогда он будет сидеть зачитывать подготовленные документы. Вот такую угрозу я вижу», — заключил он.

Ранее в этот день Марченко в ходе пресс-конференции в Москве сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

Помимо этого, она заявила, что Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить супруга.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.