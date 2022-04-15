Прямой эфир
Мир
В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине
Мир
В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев
Мир
Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту шпионажа сотрудниками ОБСЕ
Мир
В украинской столице переименовали сквер дружбы Киева и Москвы
Общество
Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
Мир
ВСУ нанесли удар по памятнику Стаханову в Первомайске
Экономика
ЦБ рекомендовал отключать онлайн-доступ к счету при подозрительных операциях
Общество
Крым и Донбасс соединила запущенная в Запорожской области ж/д ветка
Общество
В 2022 году на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей
Общество
Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области ВСУ
Мир
СКР изучит информацию о действующих на стороне ВСУ иностранных наемниках

В Общественной палате указали на значимость заявлений жены Медведчука

Член ОП Малькевич заявил о важности заявлений жены Медведчука для сохранения правды о действиях властей Украины
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в пятницу, 15 апреля, в беседе с «Известиями» оценил важность заявлений супруги главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Гособмены: готова ли РФ выдать украинских военных за Медведчука
С предложением принять обвиняемого Киевом в измене политика к Москве обратился Зеленский

«Мы пишем историю для будущего, мы фиксируем всё то, что творят украинские деятели, для того чтобы сохранить правду. Такие мероприятия [как пресс-конференция Марченко] нужны. <…> Было бы правильно, чтобы какие-то внешние силы задали вопросы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, например, о необходимости публичного процесса, публичных процедур над Медведчуком», — указал он.

При этом, по словам Малькевича, если Киев пойдет на такой шаг, значит, Медведчук подвергался не только пыткам и психологическому воздействию, но и медикаментозному влиянию психотропных средств.

«Пиар-команде Зеленского хотелось бы, чтобы под камеры «раскаявшийся» Медведчук давал показания о заговоре, о том, что вся его партия находится на содержании Кремля. Потом бы он дал показания на [экс-президента Петра] Порошенко и на всех неугодных Зеленскому людей. Но мы понимаем, что для этого его должны не просто пытать, но и сломить его волю при помощи специальных медикаментов, тогда он будет сидеть зачитывать подготовленные документы. Вот такую угрозу я вижу», — заключил он.

Ранее в этот день Марченко в ходе пресс-конференции в Москве сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

Помимо этого, она заявила, что Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить супруга.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022