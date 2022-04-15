В России сравнили стоимость поездок в такси мужчин и женщин

Средний чек за поездку в такси у мужчин в РФ на 100 рублей больше, чем у женщин. Такой вывод был сделан благодаря исследованию банка «Русский стандарт» за период с января по март 2022 года, сообщает «Газета.Ru» 15 апреля.

Если средняя стоимость поездки в такси для мужчин стоит около 369 рублей, то такая же поездка для женщин обходится в 262 рубля. Интересно, что за общественный транспорт представители сильной половины человечества также платят 108 рублей против 84 для противоположного пола (учитывая городские, пригородные и междугородные маршруты).

Что касается поездок на личном транспорте, то на АЗС мужчины также раскошеливаются в среднем на 1369 рублей, тогда как дамы заправляют свои автомобили на 1231 рубль.

В январе сообщалось, что в Москве на финальной стадии согласования находится программа запуска беспилотного такси, однако окончательное постановление еще не принято. Программа позволит запустить сервис беспилотного такси в столичном районе Ясенево. В пресс-службе НТИ «Автонет», в свою очередь, подтвердили, что запуск беспилотного такси в России ожидается в 2022 году.

В сентябре прошлого года заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, глава столичного дептранса Максим Ликсутов оценил шансы Москвы стать первой европейской столицей с беспилотным такси. По его словам, в мире насчитывается уже около 3 тыс. беспилотных автомобилей и Москва станет первой в Европе столицей, запустившей беспилотное такси. Вместе с этим Ликсутов подчеркнул, что для столичных властей в приоритете безопасность внедряемых сервисов и инноваций.

В декабре 2021 года доцент и заместитель декана факультета маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Марина Холод сообщила, что стоимость услуг такси в Москве прошедшей зимой выросла почти на 40%.