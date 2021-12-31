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Цены на услуги такси выросли в Москве на 40%

Эксперт: в Москве такси подорожало почти на 40%
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Стоимость услуг такси в Москве этой зимой выросла почти на 40%. Об этом 31 декабря рассказала доцент и заместитель декана факультета маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Марина Холод.

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По ее словам, в новогодние дни спрос на услуги традиционно растет.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», на сегодняшний день сложно отделить фактор холодного сезона от факторов административного характера в отношении регулирования перевозок такси, но «в целом мы видим подорожание до 40%».

Как продолжила Холод, в новогоднюю ночь поездка на такси может подорожать и в два раза. При этом департамент транспорта столицы просит агрегаторов придерживаться адекватных цен в ночь на 31 декабря.

18 декабря начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков сообщил, что столичные таксисты совершили более 400 тыс. нарушений ПДД с начала года.

В октябре Госавтоинспекция сообщала, что в Москве с начала 2021 года количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси сократилось на 15%.

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