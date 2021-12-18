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Московские таксисты совершили более 400 тыс. нарушений с начала года

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Начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков в субботу, 18 декабря, сообщил, что столичные таксисты совершили более 400 тыс. нарушений ПДД с начала года.

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«В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений [ПДД], допущенных водителями такси. И выявляются факты, когда водители такси следующую смену пытаются подработать еще где-то, в том числе за рулем городского транспорта», — заявил Быков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ГИБДД также следит за курьерами-велосипедистами.

В октябре Госавтоинспекция сообщала, что в Москве с начала 2021 года количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси сократилось на 15%.

В сентябре сообщалось, что в России могут появиться приборы контроля сонливости водителей. В Минтрансе предложили устанавливать устройства в такси.

Машины должны быть оснащены специальными индикаторами, которые прошли обязательную сертификацию. Инициативу могут реализовать на практике с 1 сентября 2022 года.

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