Московские таксисты совершили более 400 тыс. нарушений с начала года
Начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков в субботу, 18 декабря, сообщил, что столичные таксисты совершили более 400 тыс. нарушений ПДД с начала года.
«В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений [ПДД], допущенных водителями такси. И выявляются факты, когда водители такси следующую смену пытаются подработать еще где-то, в том числе за рулем городского транспорта», — заявил Быков в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что ГИБДД также следит за курьерами-велосипедистами.
В октябре Госавтоинспекция сообщала, что в Москве с начала 2021 года количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси сократилось на 15%.
В сентябре сообщалось, что в России могут появиться приборы контроля сонливости водителей. В Минтрансе предложили устанавливать устройства в такси.
Машины должны быть оснащены специальными индикаторами, которые прошли обязательную сертификацию. Инициативу могут реализовать на практике с 1 сентября 2022 года.