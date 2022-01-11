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Запуск беспилотного такси в России ожидается в 2022 году

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Программа запуска беспилотного такси в Москве находится на финальной стадии согласования, но постановление еще не принято. Об этом во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Как рассказал представитель ведомства агентству городских новостей «Москва», программа находится на финальной стадии согласования в правительстве, она позволит запустить сервис беспилотного такси в столичном районе Ясенево. Точные сроки запуска пока не называются, поскольку они станут известны лишь после согласования необходимого регулирования на федеральном уровне.

В пресс-службе НТИ «Автонет» в свою очередь подтвердили, что запуск беспилотного такси в России ожидается в 2022 году. В настоящее время правительство проводит доработку текста программы экспериментального правового режима, пишет «Москва 24». Документ планируют опубликовать уже в январе.

Как пишет Pravda.Ru, предположительно, беспилотные такси с инженерами-испытателями начнут ездить по Москве в феврале этого года.

Согласно проекту программы, компанию «Яндекс» обяжут передавать данные о поездках беспилотных такси в государственную информационную систему (ГИС). Кроме того, оператор должен будет контролировать водителей-испытателей, а также выявлять у них признаки алкогольного и наркотического опьянения.

Ожидается, что первые беспилотники с водителем-испытателем в салоне появятся на 18 улицах Москвы, а также на территории «Сколково», Иннополиса и центра «Сириус» в Краснодарском крае.

Первое время автомобили будут передвигаться по заранее определенным маршрутам в районе Ясенево. Стоимость поездки будет примерно такой же, как и сейчас, пишет НСН.

Ранее московские власти сообщали, что внедрение беспилотных такси в городе будет проходить постепенно для безопасности других участников дорожного движения, пишет РИАМО.

В сентябре прошлого года заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, глава столичного дептранса Максим Ликсутов оценил шансы Москвы стать первой европейской столицей с беспилотным такси. По его словам, в мире насчитывается уже около 3 тыс. беспилотных автомобилей, и Москва станет первой в Европе столицей, запустившей беспилотное такси. Вместе с этим Ликсутов подчеркнул, что для столичных властей в приоритете безопасность внедряемых сервисов и инноваций.

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