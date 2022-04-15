Медведев призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в Россию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 15 апреля заявил, что в России нужно тщательнее контролировать приток мигрантов. По его словам, следует получать сведения о каждом иностранце, который пересек границу.

«…новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов, чтобы было проще получить сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить и работать в нашей стране, поэтому современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу», — сказал он на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Медведев отметил, что в настоящий момент заинтересованные ведомства не имеют достоверной и полной статистики по мигрантам, а эта информация «имеет очень важное значение для обеспечения национальной безопасности страны».

«Мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями. Нужно наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными», — подчеркнул он.

13 марта начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что в России могут ввести единый унифицированный срок для постановки на миграционный учет иностранных граждан. Данный срок предложили увеличить с семи до 30 дней.

8 марта Казакова сообщила, что режим долгосрочного пребывания мигрантов на территории России не будет ограничен конкретным сроком. Его будет определять период статуса мигранта. Например, для студента это период обучения, для иностранного работника — период осуществления трудовой деятельности.

Вместе с тем 18 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что борьба с нелегальной миграцией в России нуждается в особом внимании. Днем ранее президент России Владимир Путин призвал незамедлительно высылать из страны мигрантов, за которыми замечены любые правонарушения и проявления экстремизма. По его словам, эффективная борьба с экстремизмом связана именно с миграционной сферой.